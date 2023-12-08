«Съел кимчи»: во Владивостоке восьмиклассник умер от разрыва толстой кишки

Фото: iStock/Soumen Hazra
Во Владивостоке 14-летний мальчик умер от разрыва толстой кишки. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Отмечается, что его мать утверждает, что смерть подростка наступила после того, как он съел кимчи. Якобы после этого он несколько дней жаловался на боли в животе и впоследствии умер.
По результатам медицинской экспертизы стало известно, что мальчик умер из-за тупой травмы живота с разрывом толстой кишки. Сотрудники СК РФ расследуют дело по статье убийство по неосторожности.
Ранее сообщалось, что в торговом центре Екатеринбурга «Кировский Люкс» внезапно умерла пожилая женщина, выясняются причины ее гибели.
Читайте также:
Самолет авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в Минеральных водах
Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве из-за тромба в ноге
Женщина неожиданно скончалась в ТЦ Екатеринбурга
По результатам медицинской экспертизы стало известно, что мальчик умер из-за тупой травмы живота с разрывом толстой кишки. Сотрудники СК РФ расследуют дело по статье убийство по неосторожности.
Читайте также:
Самолет авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в Минеральных водах
Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве из-за тромба в ноге
Женщина неожиданно скончалась в ТЦ Екатеринбурга
Екатерина Коршунова