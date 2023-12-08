Женщина неожиданно скончалась в ТЦ Екатеринбурга

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В торговом центре Екатеринбурга «Кировский Люкс» внезапно умерла пожилая женщина, выясняются причины ее гибели. Об этом пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев происшествия.
«Женщина упала прямо в ТЦ на Уралмаше. С ней был муж, он общался с врачами скорой помощи, которые диагностировали смерть пенсионерки», - рассказали очевидцы происшествия.
Факт смерти женщины подтвердили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. Следователи осмотрели место происшествия. Тело женщины отправят на судмедэкспертизу для выяснения причины смерти. По предварительным данным, ее гибель не носит криминального характера.
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Элина Позднякова