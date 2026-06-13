Семиметровый питон задушил и проглотил женщину

13 июня 2026, 15:22

The Sun: семиметровый питон проглотил женщину во дворе ее дома в Индонезии

Фото: istockphoto/StockSeller_ukr

В провинции Северное Малуку (Индонезия) 44-летняя Элизабет Ямалау стала жертвой крупного питона. Трагедия произошла днём, когда женщина вышла присмотреть за скотом неподалёку от дома, сообщает The Sun в переводе aif.ru.