Семиметровый питон задушил и проглотил женщину
В провинции Северное Малуку (Индонезия) 44-летняя Элизабет Ямалау стала жертвой крупного питона. Трагедия произошла днём, когда женщина вышла присмотреть за скотом неподалёку от дома, сообщает The Sun в переводе aif.ru.
По предварительным данным, питон, скрывавшийся в зарослях, неожиданно напал на Элизабет, вцепившись ей в ногу, после чего обвил жертву и задушил. Когда женщина не вернулась к вечеру, её 52-летний муж Бениамин Ланто отправился на поиски. Всего в нескольких метрах от дома он обнаружил гигантскую змею длиной около 7,5-7,8 метра — часть тела супруги уже находилась в пасти рептилии.
Мужчина попытался спасти жену и зарубил питона, однако женщина была уже мертва. Прибывшие на помощь местные жители помогли извлечь тело погибшей. Начальник местной полиции Аднан Вахью Кашоги подтвердил, что нападение произошло, когда Элизабет работала в саду рядом с домом.
Ранее на Филиппинах питон задушил 34-летнего мужчину. Подробности в нашем материале.
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