Крупный питон стал гостем на свадьбе

Крупного питона извлекли из автобуса с молодоженами и их родными в Индии
Фото: istockphoto/dwi septiyana

В индийском городе Мудбидри, штат Карнатака, крупный питон забрался в автобус, который направлялся на свадьбу. Об этом сообщает издание Mangalore Today.



Змею обнаружили в салоне, когда водитель решил проверить автобус во время остановки, где находились молодожены и их родственники. Местные жители помогли связаться со специалистом, который смог решить возникшую проблему.

Вскоре на место происшествия прибыл профессиональный змеелов, который извлек питона, уютно устроившегося в автобусе, и перевез его в безопасное место.

Никита Кротов

