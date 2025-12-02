Крупный питон стал гостем на свадьбе

02 декабря 2025, 22:15

Крупного питона извлекли из автобуса с молодоженами и их родными в Индии

Фото: istockphoto/dwi septiyana

В индийском городе Мудбидри, штат Карнатака, крупный питон забрался в автобус, который направлялся на свадьбу. Об этом сообщает издание Mangalore Today.