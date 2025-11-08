Житель Таиланда спас своего кота от трехметрового питона
В провинции Чонбури (Таиланд) 20-летний мужчина спас своего кота от трехметрового питона. Об этом сообщает местный портал Olleke Bolleke.
Инцидент произошел 7 ноября около пяти утра: хозяин услышал жалобные крики животного после того, как его отец выпустил кота на прогулку. На улице мужчина увидел, что змея уже опутала питомца, и, чтобы защитить его, ударил питона камнем по голове — это позволило животному выбраться.
Службы экстренного реагирования поймали рептилию и отпустили в дикую природу. При этом у питона весом около 15 кг был заметно раздутый живот, что указывает на возможные предыдущие нападения на домашних животных.
Власти порекомендовали в сезон дождей не выпускать питомцев на улицу.
