Житель Таиланда спас своего кота от трехметрового питона

08 ноября 2025, 20:48

Aseannow: таец спас своего кота от трехметрового питона в Чонбури

Фото: istockphoto/agus fitriyanto

В провинции Чонбури (Таиланд) 20-летний мужчина спас своего кота от трехметрового питона. Об этом сообщает местный портал Olleke Bolleke.