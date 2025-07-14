Семья фермеров похитила и избила работника за якобы похищенный скот в Клину
Семья фермеров из Клина избила, похитила и привязала цепями своего работника за то, что он якобы украл скот. Об этом сообщили в пресс-службе СК Подмосковья.
47-летний мужчина трудился на ферме, но после пропажи части скота хозяева — супруги и их сын — заподозрили именно его. Увидев работника на обочине дороги, они остановились, избили, затащили мужчину в машину и увезли обратно на ферму.
Его истязали и держали на цепи, чтобы он не сбежал. Однако работнику фермы удалось спастись, добраться до медицинского учреждения и полиции. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых.
В отношении них возбудили уголовное дело и заключили в СИЗО.
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