Семья фермеров похитила и избила работника за якобы похищенный скот в Клину

Фото: iStock/globalmoments

Семья фермеров из Клина избила, похитила и привязала цепями своего работника за то, что он якобы украл скот. Об этом сообщили в пресс-службе СК Подмосковья.



47-летний мужчина трудился на ферме, но после пропажи части скота хозяева — супруги и их сын — заподозрили именно его. Увидев работника на обочине дороги, они остановились, избили, затащили мужчину в машину и увезли обратно на ферму.

Его истязали и держали на цепи, чтобы он не сбежал. Однако работнику фермы удалось спастись, добраться до медицинского учреждения и полиции. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых.

В отношении них возбудили уголовное дело и заключили в СИЗО. ​

Екатерина Коршунова

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