В Петербурге женщины получили химические ожоги после поездки в автобусе
В Санкт-Петербурге две женщины получили химические ожоги после поездки в автобусе. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В четверг, 10 июля, 45-летняя россиянка зашла в автобус и села на свободное место. Пассажирка не сразу заметила, что сиденье было немного мокрым. Спустя считанные минуты женщина почувствовала боль.
Она обратилась к водителю с просьбой остановить транспортное средство и вызвать ей медиков. Однако мужчина объяснил, что ему нужно добраться до конечной остановки, и только тогда он сможет оказать помощь. Когда автобус доехал до конечной, жжение было уже нестерпимым.
В больнице у россиянки диагностировали ожог неизвестным веществом. Согласно предварительным данным, это была щелочь.
Стоит отметить, что в тот же день другая горожанка села на облитое пассажирское место в этом же автобусе. Она также обращалась к врачам. Следователи проводят проверку.
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