В Севастополе орудует маньяк
В Севастополе, в Гагаринском районе, появился маньяк: он караулит жертву, подходит сзади и душит её. После того как женщина теряет сознание, он совершает насильственные действия. От рук преступника пострадали минимум три девушки, сообщает телеграм-канал Readovka.
Уточняется, что маньяк нападает вечером. Преследование одной из жертв зафиксировала камера домофона (есть в распоряжении телеграм-канала Readovka).
Пока нет информации о том, есть ли погибшие и сколько девушек пострадало от рук насильника.
Полиция начала искать преступника, устанавливается его личность. Жители города призывают всех женщин вооружиться предметами самообороны и не ходить ночью ьез сопровождения в Гагаринском районе.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который на пляже Суздальского озера пытался изнасиловать 16-летнюю девушку.
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