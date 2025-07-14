В Севастополе орудует маньяк

14 июля 2025, 15:52

В Севастополе три девушки пострадали от рук насильника

Фото: iStock/Moeeyan

В Севастополе, в Гагаринском районе, появился маньяк: он караулит жертву, подходит сзади и душит её. После того как женщина теряет сознание, он совершает насильственные действия. От рук преступника пострадали минимум три девушки, сообщает телеграм-канал Readovka.