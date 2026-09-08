Семья нашла родственника в тюрьме через месяц после его кремации
В индийском штате Пенджаб разгорелся скандал: семья кремировала пропавшего родственника, а через месяц обнаружила его живым в тюрьме. Об этом сообщает издание Mirror.
Житель города Капуртхала Рави Кумар исчез 5 августа. Родственники сразу заявили о пропаже в полицию. Спустя несколько дней стражи порядка нашли тело в болотистой местности. Из-за сильных гнилостных изменений опознать погибшего визуально было почти невозможно. Семья идентифицировала умершего по одежде, после чего провела поминальный обряд и кремировала останки.
Неожиданный поворот произошел 2 сентября, когда родные Кумара получили звонок из центральной тюрьмы Капуртхалы. Им сообщили, что их сын находится в учреждении с того самого дня, когда его объявили в розыск. Прибыв на место, семья безошибочно опознала в заключенном Рави Кумара.
Сам мужчина пояснил, что 5 августа его задержали за нарушение общественного порядка и в тот же день этапировали в тюрьму. Правоохранители уточнили, что арест произвели по статьям, позволяющим выйти под залог.
Теперь полиции предстоит выяснить личность кремированного человека. Провести ДНК-экспертизу уже невозможно: высокая температура в крематории полностью уничтожила генетический материал.
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