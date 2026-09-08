Семья нашла родственника в тюрьме через месяц после его кремации

08 сентября 2026, 17:14

Mirror: семья в Индии нашла родственника в тюрьме через месяц после его кремации

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В индийском штате Пенджаб разгорелся скандал: семья кремировала пропавшего родственника, а через месяц обнаружила его живым в тюрьме. Об этом сообщает издание Mirror.