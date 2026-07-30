Наука дала ответ на вопрос о жизни после смерти

30 июля 2026, 20:01

Аргументы недели: после смерти в мозге наблюдается всплеск гамма-активности

Фото: iStock/BorisRabtsevich

Научные представления о процессах, сопровождающих смерть человека, основаны на исследованиях работы мозга, изменениях в организме и последующих биологических процессах.