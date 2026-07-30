Наука дала ответ на вопрос о жизни после смерти
Научные представления о процессах, сопровождающих смерть человека, основаны на исследованиях работы мозга, изменениях в организме и последующих биологических процессах.
Незадолго до остановки сердца в головном мозге может наблюдаться всплеск гамма-активности, связанной с воспоминаниями и обработкой информации. По одной из научных версий, именно этим могут объясняться рассказы некоторых людей о том, что перед смертью «вся жизнь пролетела перед глазами», отмечает argumenti.ru.
В материале также говорится, что в критический момент организм вырабатывает эндорфины и дофамин, которые способны снижать ощущение боли и тревоги. После остановки сердца сознание, как утверждается, угасает примерно через полминуты, хотя отдельные клетки мозга могут сохранять активность еще несколько минут.
Далее в организме начинаются последовательные физиологические изменения: мышцы расслабляются, температура тела постепенно снижается, развивается трупное окоченение, а затем запускаются естественные процессы разложения тканей. Их скорость зависит от условий окружающей среды.
Отмечается, что научные данные описывают лишь процессы, происходящие с организмом после смерти, тогда как вопросы, связанные с существованием души и жизни после смерти, остаются предметом личных убеждений и религиозных взглядов.
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