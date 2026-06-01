Пластический хирург осталась на свободе после смерти пациентки в Петербурге
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по уголовному делу в отношении генерального директора, главного врача и пластического хирурга ООО «Абриелль энд Компани» Марии Бурловой, признав её виновной в гибели пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Уточняется, что от отбывания основного и дополнительного наказания женщину освободили в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Следствие установило, что в 2023 году Бурлова заключила договор на оказание медицинских услуг стоимостью почти 2,7 млн рублей за одно хирургическое вмешательство.
В ходе операции, длившейся более шести часов, она провела пациентке несколько манипуляций на площади свыше 40% поверхности тела. В послеоперационный период врач не смогла своевременно выявить и купировать циркуляторную и острую респираторную недостаточность. Пациентку госпитализировали в федеральную клинику, где она скончалась.
Суд приговорил Бурлову к двум с половиной годам ограничения свободы и лишил её права заниматься врачебной деятельностью на аналогичный срок. При этом с подсудимой взыскали 5,5 млн рублей в пользу потерпевшей стороны по гражданскому иску.
