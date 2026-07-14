Семья погибла в погребе на Урале
В Свердловской области произошла трагедия. 12 июля в частном доме обнаружили тела трех человек, погибших в результате удушья в погребе.
Как сообщили E1.RU в местном отделе ГО и ЧС, жертвами стали 57-летний мужчина, его супруга и их 35-летняя дочь. По предварительным данным, все трое спустились в овощную яму и не смогли подняться на поверхность.
В доме в этот момент находились две внучки погибших — несовершеннолетние девочки. Испугавшись, что родственники долго не возвращаются, дети позвали на помощь соседей. Однако, когда прибывшие очевидцы спустились в погреб, взрослые уже были мертвыми.
Жителей предупредили, что из-за обильных дождей, подтоплений и высокого уровня грунтовых вод в замкнутых углубленных пространствах — погребах, подвалах, смотровых ямах и колодцах — может накапливаться опасный для жизни газ и падать концентрация кислорода. Ранее десять офисных сотрудников едва не погибли от удушья в Подольске.
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