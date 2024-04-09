Подмосковный нарколог Холдин предупредил аллергиков о приступах удушья от курения

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Такие факторы, как курение и алкоголь, усугубляют состояние аллергика весной. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Наступила весна, а вместе с ней – сезон поллиноза, аллергии, вызванной пыльцой растений. Когда всё цветёт, аллергикам необходимо отказаться от курения. Оно не только усугубляет течение болезни, но и может спровоцировать приступ с удушьем. Также лучше не употреблять алкоголь, поскольку он содержит продукты брожения, которые также могут ухудшить состояние», – подчеркнул Холдин.По словам врача, для облегчения состояния при аллергии нужно принимать назначенные врачом препараты, чаще проводить влажную уборку, тщательно мыть руки и умываться после прихода с улицы. В период обострения аллергии лучше оставаться в помещении.
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Лора Луганская