Сербского певца Петара Мартича выдворили из РФ за пропаганду наркотиков

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Сербского исполнителя, основателя группы «Пасош» Петара Мартича выдворили из России за пропаганду наркотиков, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 30-летний Мартич является гражданином Сербии. С 2002 года он начал учиться в московской школе, а с 2014 — выпускать музыку в России.
Певец выпустил несколько треков в рамках проекта «прыгай киска», основал рок-группу «Пасош», написал два три альбома, один из которых он сделал совместно со своей бывшей девушкой Анной Зосимовой.
В творчестве исполнителя усмотрели пропаганду наркотиков. Сегодня Никулинский суд Москвы признал Мартича виновным по этой статье, приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей, а также к выдворению из России.
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Певец выпустил несколько треков в рамках проекта «прыгай киска», основал рок-группу «Пасош», написал два три альбома, один из которых он сделал совместно со своей бывшей девушкой Анной Зосимовой.
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Евгения Парфентьева