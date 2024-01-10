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Сербского певца Петара Мартича выдворили из РФ за пропаганду наркотиков

10 января 2024, 13:57
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Сербского исполнителя, основателя группы «Пасош» Петара Мартича выдворили из России за пропаганду наркотиков, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 30-летний Мартич является гражданином Сербии. С 2002 года он начал учиться в московской школе, а с 2014 — выпускать музыку в России.

Певец выпустил несколько треков в рамках проекта «прыгай киска», основал рок-группу «Пасош», написал два три альбома, один из которых он сделал совместно со своей бывшей девушкой Анной Зосимовой.


В творчестве исполнителя усмотрели пропаганду наркотиков. Сегодня Никулинский суд Москвы признал Мартича виновным по этой статье, приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей, а также к выдворению из России.

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#суд
#певец
#рок
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#сербия
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В Анапе проверят блогера из-за видео с поцелуем в губы с 12-летней дочерью
МВД проверит блогера из Анапы из-за видео с поцелуем в губы с 12-летней дочкой
10 января 2024, 14:01

Фото: istock / Dzurag

Сотрудники правоохранительных органов проверят анапского блогера «Есть только папа», куда он выкладывает видеоролики, на которых целует свою 12-летнюю дочь в губы. Об этом сообщает телеграм-канал ГУМВД по Краснодарскому краю.

Блогер публикует видео, где, основываясь на сохранившихся скриншотах, целует в губы свою дочь, вместе с ней покупает прокладки и средства для интимной гигиены.

«Подписчики блогера из Анапы в социальной сети высказывают опасения по поводу его публикаций, касающихся дочери. Полиция проверит информацию о возможном совершении противоправного деяния в отношении 12-летней девочки», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина уведомила, что юристы и психологи ознакамливаются с контентом канала. Спустя время она добавила, что мужчина удалил все видеоролики в своем профиле YouTube и сменил название страницы в TikTok.

Мизулина написала в своем телеграм-канале, что теперь блогер угрожает пользователем, смущенным его контентом, уголовной ответственностью за клевету. Она обратила внимание, что органам опеки нужно внимательно ​присмотреться к отцу девочки.

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#полиция
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#youtube
#ребёнок
#мвд
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В Татарстане задержали школьника, готовившего массовое убийство одноклассников
10 января 2024, 13:08

Фото: istock / AlexRaths

В Татарстане задержали 15-летнего школьника, который готовил массовое убийство одноклассников.
Как сообщает телеграм-канал Mash, дома у 15-летнего ученика кукморской средней школы № 4 полицейский нашли два ножа, топор, баллончик, тактические перчатки, балаклаву и записи с детальным описанием плана убийства сверстников. Подросток читал сведенья о массовых убийствах в учебных заведения, учился изготавливать самодельное взрывное устройство, искал, где найти оружие.

По информации источников, у школьника были проблемы со слухом — он стеснялся слухового аппарата и даже отрастил волосы, чтобы его скрыть.

5 января Следственный комитет возбудил дело о подготовке к убийству двух и более лиц.

До этого сообщалось, что на Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#убийство
#подросток
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#оружие
#уголовное
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Сотрудники ФСБ и таможни изъяли в порту Петербурга более тонны кокаина
10 января 2024, 11:27

Фото: istockphoto/Roman Didkivskyi

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности и таможенники при досмотре судна в порту Санкт-Петербурга обнаружили и изъяли партию кокаина весом более тонны. Стоимость наркотики составляет около 11 миллиардов рублей.
По сообщению телеграм-канала Mash, корабль, на котором был найден контейнер с запрещёнными веществами, прибыл в Северную столицу из Никарагуа. Преступники спрятали около тысячи брикетов с белым порошком в верхней части грузового модуля. Проведенная экспертиза подтвердила, что в упаковках находился наркотик.

Сотрудниками Северо-Западного оперативного таможенного управления возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ — «Контрабанда наркотиков в особо крупном размере». Максимальным наказанием за совершение преступления, предусмотренного этой статьей, может быть лишение свободы на срок до 20 лет.

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#уголовное корабль
#контрабанда
#преступники
#ук
#рф
#санкт-петербург
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Количество погибших в результате беспорядков в Эквадоре увеличилось до 10
10 января 2024, 11:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции, погибли в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь. Об этом национальная полиция написала в социальной сети X.
Сообщается, что несколько сотрудников полиции были убиты преступниками. Другие подробности о погибших и пострадавших не разглашаются.

Ранее в полиции сообщали о восьми погибших и двух пострадавших.

Напомним, эквадорский президент Даниэль Нобоа объявил режим чрезвычайной ситуации на 60 дней после беспорядков в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд. Это позволит привлечь вооруженные силы для восстановления контроля в пенитенциарной системе. Однако действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны.

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#президент
#страны
#режим
#погибшие
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Сотрудник банка назвал свиньей и угрожал матери участника СВО из-за долга по кредиту
Сотрудник банка угрожал матери бойца СВО из-за долга по кредиту
10 января 2024, 10:36

Фото: istock / Prostock-Studio

Сотрудник одного из российских банков оскорблял и стал угрожать матери участника специальной военной операции из-за долга по кредиту. Об этом информирует телеграм-канал Baza.

По информации издания, еще до отправки в зону СВО житель Минусинска в Красноярском крае должен был банку денег. Было возбуждено исполнительное производство о взыскании долга, но позже его приостановили, когда гражданин отправился на фронт.

Такое решение не понравилось банковскому работнику: он хотел, чтобы кредит выкупила мать должника в качестве третьего лица. Женщина не могла этого сделать, так как у нее не было документов сына на руках. Женщина пожаловалась на сотрудника, что очень рассердило его. Мужчина начал звонить женщине рано утром, писать в мессенджерах с требованием рассказать, кто придумал писать жалобу.

Таким образом сотрудник банка хотел «восстановить справедливость» и требовал от матери извинений, обзывал ее свиньей и обещал достать окончательно.

Суд оштрафовал банк на 55 тысяч рублей, а самого угрожавшего сотрудника — на 5 тысяч. Помимо этого, он был уволен в конце 2023 года.

Также банк пообещал матери бойца спецоперации погасить долг сына, помочь купить для него рацию, тепловизор и квадрокоптер, а также выплатить моральную компенсацию.

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#сотрудники
#сво
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В Подмосковье женщина из ревности зарезала подругу и закопала тело у дома
10 января 2024, 10:24

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Подмосковье женщина приревновала своего сожителя к подруге и зарезала ее, закопав тело во дворе собственного дома. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Следствие выяснило, что в подмосковном поселке Куратово в сентябре прошлого года к женщине в гости пришла ее подруга. В какой-то момент она приревновала к ней своего сожителя. Тогда между ними произошел скандал, в ходе которого ревнивица зарезала приятельницу. Потом она закопала тело во дворе дома в земляной яме.

Несколько месяцев погибшую разыскивали. Она числилась пропавшей без вести.

«Третьего января 2024 года тело погибшей было обнаружено, а обвиняемая задержана и доставлена к следователю на допрос. 49-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве, она арестована», - уточнила Врадий.

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#девочка
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Подмосковная полиция изучает видео избиения девочкой-подростком маленького брата
10 января 2024, 10:14

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Сотрудники подмосковной полиции проводят проверку после выявления подозрительного ролика в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«В ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили видео, на котором запечатлено как предположительно 14-летняя девочка наносит удары своему малолетнему брату. Подмосковная полиция устанавливает лиц, запечатлённых на видеозаписи», – рассказали в пресс-службе.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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#московская область
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«Был интим»: Появились подробности жестокого убийства 15-летней девочки-инвалида братом
Под Челябинском брат убил 15-летнюю сестру-инвалида после интимной близости
10 января 2024, 10:12

Фото: istock / Motortion

В Челябинской области в селе Татищево парень убил 15-летнюю сестру-инвалида после интимной близости в заброшенном ДК. Молодой человек задушил сестру и 7 раз ударил ее в живот гвоздём.
Подробности жестокого буйства приводит телеграм-канал Ural Mash.

Сообщается, что у девочки была умственная отсталость. 19-летний троюродный брат позвал девочку в заброшку ночью. По его словам, интимная близость произошла по обоюдному согласию. Но позже он испугался, что она расскажет родственниками. Брат задушил девочку и семь раз ударил её в живот десятисантиметровым ржавым гвоздем.

После содеянного он поджёг гараж родителей сестры, пытаясь отвлечь внимание от убийства, но все произошло совершенно наоборот.

Убийцу задержали: ранее он состоял на учёте в 14 лет из-за попытки суицида.

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#гараж
#дк
#человек
#убийство
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Актрису Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве
Mash: актрису Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве
10 января 2024, 09:57

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Советскую и российскую актрису Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash.

82-летняя народная артистка РСФСР жаловалась на острую боль, слабость и кашель. Медики достали Яковлеву в больницу, где у артистки выявили воспалительный процесс, а также проблемы с кишечником и кисты в почках.

По информации канала, сейчас состояние актрисы оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что у главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты. Глава американского оборонного ведомства лечится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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