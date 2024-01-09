Осужденные за наркотики мигранты лишились российского гражданства

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10 мигрантов, которых осудили за незаконный сбыт наркотиков, лишены российского гражданства.
Об этом рассказали журналистам во вторник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Ранее сообщалось, что в Москве мигрант с криками напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал, что свернет ребенку шею.
SHOT пишет, что девочка с родителями приехали за мясом на Новочеркасский бульвар. Около прилавков мимо проходящий мужчина схватил девочку за шею и сказал, что сейчас убьёт её. Отец быстро отреагировал и повалил нападавшего на пол. На помощь прибежали охранники, вместе они держали его до приезда сотрудников правоохранительных органов.
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Ранее сообщалось, что в Москве мигрант с криками напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал, что свернет ребенку шею.
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Мария Фирсова