Сотрудники ФСБ и таможни изъяли в порту Петербурга более тонны кокаина

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Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности и таможенники при досмотре судна в порту Санкт-Петербурга обнаружили и изъяли партию кокаина весом более тонны. Стоимость наркотики составляет около 11 миллиардов рублей.
Сотрудниками Северо-Западного оперативного таможенного управления возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ — «Контрабанда наркотиков в особо крупном размере». Максимальным наказанием за совершение преступления, предусмотренного этой статьей, может быть лишение свободы на срок до 20 лет.
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Александр Бойцов