Севастопольский убийца тещи заявил о своей невиновности

16 июня 2025, 13:43

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчина, подозреваемый в убийстве своей бывшей тещи в Севастополе, отрицает свою вину. По данным следствия, злоумышленник зарезал пожилую женщину на глазах у ее внука.