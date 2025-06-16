Севастопольский убийца тещи заявил о своей невиновности
Мужчина, подозреваемый в убийстве своей бывшей тещи в Севастополе, отрицает свою вину. По данным следствия, злоумышленник зарезал пожилую женщину на глазах у ее внука.
По информации портала, на допросе задержанный заявил, что не понимает, за что его задержали, и отрицает, что совершал убийство. Он якобы не помнит ни самого преступления, ни того, как на его рубашке оказалась кровь.
Мужчину задержали очевидцы и передали полиции. Пострадавшая скончалась на месте от ранения в шею. Ребенка забрала мать.
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