В Севастополе мужчина перерезал горло матери с ребенком

На женщину с ребенком зверски напал бывший муж дочери
Фото: iStock/BrianAJackson

В Севастополе, в районе мыса Фиолент, произошло чудовищное нападение. Мужчина перерезал горло матери с ребенком.



По информации портала, нападавшего задержали прохожие. С мужчиной работают сотрудники полиции.

Отмечается, что женщина находилась в тяжелом состоянии, врачи боролись за ее жизнь. Спасти пострадавшую не удалось. Предварительно, причиной жестокого нападения мог стать дорожный конфликт, сообщают местные СМИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.





Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0