В Севастополе мужчина перерезал горло матери с ребенком
На женщину с ребенком зверски напал бывший муж дочери
В Севастополе, в районе мыса Фиолент, произошло чудовищное нападение. Мужчина перерезал горло матери с ребенком.
По информации портала, нападавшего задержали прохожие. С мужчиной работают сотрудники полиции.
Отмечается, что женщина находилась в тяжелом состоянии, врачи боролись за ее жизнь. Спасти пострадавшую не удалось. Предварительно, причиной жестокого нападения мог стать дорожный конфликт, сообщают местные СМИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Читайте также: