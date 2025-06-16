«Лапал и шутил»: школьник на коленях извинился за домогательства к 12-летней девочке в Краснодаре

Школьник на коленях извинился за домогательства к 12-летней девочке в Краснодаре
Фото: istockphoto/Giuda90

Школьника в Краснодаре заставили на коленях извиняться перед 12-летней девочкой за домогательства в ее сторону. Как пишет портал 93.ru, 15-летний подросток озвучил на камеру свои имя и год рождения.



Уточняется, что соответствующее видео из микрорайона Гидростроителей распространилось в соцсетях. Неизвестный пригрозил юноше расправой, если подобное повторится. Школьник ответил на вопрос о том, что делал с ребенком.

«Лапал и шутил с ней насчет (интима — Прим.ред.)» — пояснил он.

Полицейские проводят проверку по данному видео. Правоохранители подчеркнули, что все участники будут установлены, а их действиям будет дана правовая оценка.

Перед этим стало известно, что мужчина перерезал горло матери с ребенком в Севастополе.
Никита Кротов

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