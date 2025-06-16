«Лапал и шутил»: школьник на коленях извинился за домогательства к 12-летней девочке в Краснодаре

16 июня 2025, 13:24

Школьник на коленях извинился за домогательства к 12-летней девочке в Краснодаре

Фото: istockphoto/Giuda90

Школьника в Краснодаре заставили на коленях извиняться перед 12-летней девочкой за домогательства в ее сторону. Как пишет портал 93.ru, 15-летний подросток озвучил на камеру свои имя и год рождения.





Уточняется, что соответствующее видео из микрорайона Гидростроителей распространилось в соцсетях. Неизвестный пригрозил юноше расправой, если подобное повторится. Школьник ответил на вопрос о том, что делал с ребенком.





«Лапал и шутил с ней насчет (интима — Прим.ред.)» — пояснил он.