«Лапал и шутил»: школьник на коленях извинился за домогательства к 12-летней девочке в Краснодаре
Школьник на коленях извинился за домогательства к 12-летней девочке в Краснодаре
Школьника в Краснодаре заставили на коленях извиняться перед 12-летней девочкой за домогательства в ее сторону. Как пишет портал 93.ru, 15-летний подросток озвучил на камеру свои имя и год рождения.
Уточняется, что соответствующее видео из микрорайона Гидростроителей распространилось в соцсетях. Неизвестный пригрозил юноше расправой, если подобное повторится. Школьник ответил на вопрос о том, что делал с ребенком.
«Лапал и шутил с ней насчет (интима — Прим.ред.)» — пояснил он.
Полицейские проводят проверку по данному видео. Правоохранители подчеркнули, что все участники будут установлены, а их действиям будет дана правовая оценка.
Перед этим стало известно, что мужчина перерезал горло матери с ребенком в Севастополе.