Шесть человек погибли в результате автоаварии в Алтайском крае

30 июня 2025, 12:03

112: три взрослых и три ребёнка погибли в результате аварии в Алтайском крае

Фото: медиасток.ру

На трассе А-322, в 11 км от посёлка Шипуново (Алтайский край), произошла страшная авария. В результате происшествия погибли 6 человек, среди них трое детей, сообщает телеграм-канал «112».