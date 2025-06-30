Шесть человек погибли в результате автоаварии в Алтайском крае
112: три взрослых и три ребёнка погибли в результате аварии в Алтайском крае
На трассе А-322, в 11 км от посёлка Шипуново (Алтайский край), произошла страшная авария. В результате происшествия погибли 6 человек, среди них трое детей, сообщает телеграм-канал «112».
По данным источника, легковой автомобиль Kia вылетел на встречную полосу и врезался в минивэн Honda Odyssey. Передние части машин смяло, словно бумагу. В результате ДТП погибли три взрослых и три ребёнка, пострадали четыре человека.
На месте аварии работает опергруппа ГИБДД. Прокуратура региона начала проверку.
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