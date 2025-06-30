В Подмосковье пьяный мужчина оголил ягодицы на ПВЗ

30 июня 2025, 11:32

оригинал Фото: медиасток.рф

Пьяный житель Московской области оголил ягодицы, разозлившись, что его просят покинуть пункт выдачи Wilderries, сообщил Телеграм-канал «Осторожно, новости».





Владелица пункта выдачи в Шатуре рассказала, что 29 июня 36-летний Александр В. ворвался в помещение в состоянии алкогольного опьянения. Он ругался, обзывал сотрудницу и проявлял агрессию — мужчину попросили уйти. В ответ на это он оголил ягодицы. Еще Александр несколько раз ударил другого посетителя ПВЗ. Через 10 минут дебошира все же выпроводили из помещения.



Со слов местных жителей, в 2022 году Александр являлся подозреваемым по уголовному делу, а в настоящее время часто выпивает во дворе дома.





«Держит в страхе всех местных жителей, постоянно неадекватно себя ведет. Аморальный человек», — рассказала владелица пункта выдачи.