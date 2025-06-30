E1.RU: мигрант сорвался на стройке в элитном поселке под Екатеринбургом и впал в кому
Мигрант сорвался во время строительства таунхауса в элитном уральском поселке Карасьеозерский под Екатеринбургом. 29-летний мужчина впал в кому, сообщило издание E1.RU.
По информации журналистов, строитель работал на уровне третьего этажа (на высоте порядка 4-5 метров), находясь на стремянке, и сорвался.
У рабочего диагностировали перелом основания черепа, закрытый перелом поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом ребер справа и судорожный синдром. Мужчина выжил, однако в настоящее время находится в состоянии комы, его подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Известно, что прокуратура начала проверку, правоохранители выяснят, соблюдалась ли техника безопасности во время строительных работ и кто ответственен за этот объект.
Ранее сообщалось, что пьяный житель Московской области оголил ягодицы, разозлившись, что его просят покинуть пункт выдачи Wilderries.
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