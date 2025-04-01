Шесть машин столкнулись из-за задымления на трассе в Саратовской области

Фото: iStock/Manuel Chinchilla
В Балаковском районе Саратовской области, на задымлённой трассе Балаково-Духовницкое, столкнулись шесть автомобилей: три КамАЗа, две «Лады» и машина марки «Волга». В результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщил в телеграм-канале начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.
По его словам, причиной задымления стал пожар в расположенном рядом с дорогой поле. Юрин также сообщил, что из-за задымления введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке трассы Балаково-Духовницкое.
На месте ДТП работают спасатели, медики скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарной охраны. Спасатели областной службы при помощи гидравлического инструмента деблокировали из «Лады» мужчину и транспортировали его в машину скорой помощи для госпитализации. Также была госпитализирована женщина.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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На месте ДТП работают спасатели, медики скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарной охраны. Спасатели областной службы при помощи гидравлического инструмента деблокировали из «Лады» мужчину и транспортировали его в машину скорой помощи для госпитализации. Также была госпитализирована женщина.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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Анастасия Чубина