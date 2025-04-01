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Шесть машин столкнулись из-за задымления на трассе в Саратовской области

Фото: iStock/Manuel Chinchilla

Фото: iStock/Manuel Chinchilla

В Балаковском районе Саратовской области, на задымлённой трассе Балаково-Духовницкое, столкнулись шесть автомобилей: три КамАЗа, две «Лады» и машина марки «Волга». В результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщил в телеграм-канале начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.
По его словам, причиной задымления стал пожар в расположенном рядом с дорогой поле. Юрин также сообщил, что из-за задымления введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке трассы Балаково-Духовницкое.



На месте ДТП работают спасатели, медики скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарной охраны. Спасатели областной службы при помощи гидравлического инструмента деблокировали из «Лады» мужчину и транспортировали его в машину скорой помощи для госпитализации. Также была госпитализирована женщина.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Мизулина предъявила новые претензии к Лебедеву по своему иску о защите чести
01 апреля 2025, 15:44

Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Евгений Горбачев)

Новые претензии по иску о защите чести и достоинства предъявила дизайнеру Артемию Лебедеву глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом в беседе с ТАСС проинформировал защитник блогера Калой Ахильгов.
Адвокат рассказал, что Мизулина добавила в свой иск еще четыре видеозаписи с участием Лебедева. Политик попросила признать недостоверными ролики с дизайнером от 13 сентября 2023 года, 9 и 13 февраля и 1 августа прошлого года.

В сентябре 2024 года Лебедев в одном из своих интервью назвал деятельность Мизулиной «инфотерроризмом», вредным для страны. Соответчиком по делу проходит признанный иноагентом в России журналист.

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Депутат «Единой России» Избрехт погиб на стрельбище
Baza: депутат «Единой России» Избрехт погиб на стрелковом полигоне
01 апреля 2025, 15:15

Павел Избрехт (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)

В Челябинской области погиб 46-летний депутат от «Единой России» и директор цинкового завода Павел Избрехт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным портала, он скончался от огнестрельного ранения в стрелковом комплексе «Царская охота». Депутат, которого сопровождали водитель и охранник, отправился на полигон днем 1 апреля. Избрехт и его подчиненные уже собирались уезжать, но он внезапно решил проверить, разряжено ли ружье Blaser, тогда же и произошла трагедия.

С 2014 года Избрехт занимал пост генерального директора Челябинского цинкового завода. С осени 2021 года он также являлся членом комитета по промышленной политике Законодательного собрания региона, а недавно получил назначение на должность председателя общественного совета при Министерстве промышленности Челябинской области.

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Молодой, страстный: мать влюбилась в парня родной дочери и совершила страшное. Детали двойного убийства из-за порочной связи
01 апреля 2025, 13:13

Марина Вавилова с семьей (фото: кадр из программы «Следствие вели»)

Слово «мама» у большинства людей ассоциируется с теплом, заботой и поддержкой. Но в 1983 году в СССР произошла история, перевернувшая это представление. Семья Вавиловых стала печально известной после страшного преступления, совершенного матерью против родной дочери и её возлюбленного. Что толкнуло женщину на двойное убийство, расскажет «Радио 1».

Марина Вавилова: как зарождался монстр


Марина Вавилова родилась в СССР и в юности работала на птицефабрике. Простая жизнь в провинции тяготила её – она мечтала о красивой, но не знала, как её достичь. Судьба сама подкинула ей шанс: однажды она задержалась на работе и опоздала на электричку. В этот момент к ней подъехал мужчина — нелегальный таксист Василий Вавилов. Он предложил подвезти девушку, завязался разговор, и вскоре Марина стала его женой.

Отношения этой пары нельзя было назвать счастливыми или страстными — это был брак по расчету. Василий дал Марине новую жизнь в Москве, обеспечил комфортом, а она играла роль преданной жены.

Но со временем её аппетиты росли. Она начала заниматься маникюром на дому, завела связи в элитных кругах и быстро втянулась в жизнь, полную удовольствий. Вскоре Марина поняла, что её уже не устраивает лишь финансовое благополучие — ей не хватало страсти. Так она завела себе молодого любовника.

Цена предательства: первая попытка убийства


Роман с молодым парнем недолго оставался тайной — Василий Вавилов сам увидел, как его жена целуется с другим мужчиной. Он не стал устраивать скандал — решил проучить Марину. В одну из ночей мужчина подстерег её, оглушил ударом по голове, связал и отнёс на железнодорожные пути.

Марина Вавилова (фото: кадр из программы «Следствие вели»)

Когда Марина очнулась, она осознала, что обречена. Она видела, как её муж просто стоит рядом и молчит, ожидая приближающийся поезд. В панике женщина начала молить о пощаде. В последний момент Василий сжалился и убрал её с путей. Он не собирался её убивать, но дал понять, что измена больше не сойдёт с рук.

«Еще одна измена — убью», — сказал он.

Женщина решила для себя, что отныне она будет образцовой женой и не будет пытаться строить отношения на стороне. В итоге у них родилась дочь Светлана. Казалось, что жизнь вошла в спокойное русло. Однако Марина все равно жаждала новых ощущений. И в итоге она не сдержалась перед соблазном.

Любовник дочери: связь, ставшая смертельной


Когда Светлана Вавилова выросла, у неё появился молодой парень — Евгений Свиридов. Именно его так не хватало Марине — молодой, горячий, азартный. В конце концов женщина не выдержала. Завести роман с любовником дочери оказалось проще, чем она думала. Однажды она попросила Евгения подвезти её, и в машине началась доверительная беседа. В итоге они приехали не к дому, а в гараж молодого человека, где и начался их роман.

Евгений Свиридов и Светлана Вавилова (фото: кадр из программы «Следствие вели»)

Марина, уже наученная горьким опытом, скрывала отношения, но Евгений оказался не столь осторожным. Он гордился тем, что у него отношения со взрослой женщиной. Однажды он принёс ей свою фотографию с подписью: «Страстной Марине на память». Однако Вавилова старшая решила прекратить эту связь: она прекрасно помнила, что измена может стоить ей жизни. Но Евгений начал шантажировать женщину тем, что все расскажет ее мужу.

Страх перед Василием вновь сковал женщину, поэтому она согласилась на условия молодого человека.

Первое убийство: Евгений Свиридов


Однажды ночью Марина Вавилова снова отправилась в гараж к любовнику. Она дождалась, пока Евгений заснёт, и затем нанесла ему смертельный удар кирпичом по голове. Чтобы запутать следствие, она раздела мужчину, уложила его возле выхлопной трубы автомобиля, завела двигатель и ушла. Ей казалось, что она совершила идеальное убийство. Но в гараже она оставила улику — каблук.

Тело Евгения нашли случайные прохожие, когда заметили дым, выходящий из гаража.

Фото: кадр из программы «Следствие вели»

Убила родную дочь


Следователи сразу заподозрили, что смерть не была случайной, но Марина ещё не была в поле их зрения. А тем временем у неё возникла новая проблема — её дочь Светлана нашла ту самую фотографию с подписью. Осознав, что мать спала с её парнем, девушка пришла в ярость. Так же, как и Евгений, девушка угрожала, что расскажет все своему отцу. Марина решила избавиться ещё от одного возможного доносчика: женщина лишила жизни единственную дочь.

Разоблачение Марины Вавиловой


Соседи слышали, что перед трагедией в квартире был громкий скандал. Подруга Светланы рассказала следователям, что в последний момент девушка звонила ей и была в бешенстве. Следователи уже подозревали Марину, поэтому установили за ней слежку. Марина же наоборот была уверена, что она в безопасности.

Однажды её задержали на лестничной клетке с каблуками в руках — она пыталась избавиться от улик. Экспертиза показала, что каблук идеально совпал с обломком, найденным в гараже. Марина Вавилова была признана виновной в двух убийствах — своего любовника и родной дочери. Однако её приговор удивил многих — всего 15 лет заключения.

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#страх
#смерть
#следователи
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Стало известно о долгах террористки Дарьи Треповой*
Mash: террористка Дарья Трепова* должна государству почти 270 тысяч рублей
01 апреля 2025, 11:28

Дарья Трепова* (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Террористка Дарья Трепова* задолжала государству практически 270 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Авторы публикации уточнили, что речь идет о взносах по ИП на 96 тысяч и неоплаченных коммунальных услугах на 170 тысяч.
Журналисты пишут, что Трепова* в свое время собиралась заниматься книжной интернет-торговлей, на ИП, ликвидированное в декабре, капали взносы. Что касается долгов по ЖКХ, квартира ранее принадлежала отцу Треповой*, на оба долга начисляется пеня.

По оценке СМИ, для погашения долга Треповой* придется шить армейскую форму в колонии минимум два года за 22440 в месяц. Дарью Трепову* осудили за убийство военкора Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в Петербурге в апреле 2023 года. Осужденная получила 27 лет.

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*Внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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#россия
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#долги
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На Ставрополье мужчина убил жену лопатой, спрятал тело в бочке и вывез в лес
01 апреля 2025, 11:26

Фото: iStock/Yingko

Житель Железноводска Ставропольского края насмерть забил супругу лопатой, после чего засунул тело в бочку и вывез в лес. Об этом пишет Shot.
По данным издания, мужчина поругался с женой. В порыве гнева он схватил лопату и избил инструментом женщину, которая не давала ему спокойно отдохнуть в пятницу вечером. Супруга скончалась на месте.

Когда мужчина понял, что натворил, то не придумал ничего лучше, как спрятать тело в бочке. После этого он вывез труп на машине убитой женщины.

Однако через два дня он сам пришел в полицию и признался в убийстве и рассказал, где закопал тело. Его сразу задержали.

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