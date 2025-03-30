В Красноярске мужчина поджог семь автомобилей и попал в больницу

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В Красноярске молодой человек подозревается в поджоге семи автомобилей на подземной парковке, в результате чего он сам попал в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.
«На подземной парковке жилого дома на улице Бограда произошло возгорание, в результате которого повреждено семь автомобилей. Сумма ущерба составила не менее 10 млн рублей. Предварительно установлено, что поджог мог совершить молодой человек 2006 года рождения. В результате пожара пострадал предполагаемый виновник, сейчас он находится в больнице», — говорится в сообщении ведомства.
Обстоятельства происшествия пока выясняются. Злоумышленнику будет предъявлено обвинение за уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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Иван Мусатов