В Москве во дворе жилого дома вспыхнули три автомобиля

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В Москве во дворе одного из жилых домов вспыхнул пожар, уничтоживший три автомобиля. Происшествие случилось в ночь с 31 марта на 1 апреля на Измайловском шоссе в районе Соколиная гора. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».
Сначала огонь охватил лишь одну машину. Очевидцы рассказали, что слышали звуки, похожие на хлопки. Затем, после взрыва, пламя распространилось на две припаркованные рядом машины. Также загорелось дерево, стоявшее поблизости.
На данный момент точные причины возгорания являются неизвестными. По предварительным данным, в результате инцидента никто не получил травм.
Ранее сообщалось, что на Сахалине бывший заведующий отделением психиатрической больницы предстанет перед судом. Обвиняемый поместил в стационар «особо опасного» пациента, игнорируя противопоказания, и не обеспечил усиление мер безопасности. В результате от рук «ненормального» погиб другой пациент.
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На данный момент точные причины возгорания являются неизвестными. По предварительным данным, в результате инцидента никто не получил травм.
Ранее сообщалось, что на Сахалине бывший заведующий отделением психиатрической больницы предстанет перед судом. Обвиняемый поместил в стационар «особо опасного» пациента, игнорируя противопоказания, и не обеспечил усиление мер безопасности. В результате от рук «ненормального» погиб другой пациент.
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Мария Моисеева