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В Москве во дворе жилого дома вспыхнули три автомобиля

Фото: iStock/madsci

Фото: iStock/madsci

В Москве во дворе одного из жилых домов вспыхнул пожар, уничтоживший три автомобиля. Происшествие случилось в ночь с 31 марта на 1 апреля на Измайловском шоссе в районе Соколиная гора. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».
Сначала огонь охватил лишь одну машину. Очевидцы рассказали, что слышали звуки, похожие на хлопки. Затем, после взрыва, пламя распространилось на две припаркованные рядом машины. Также загорелось дерево, стоявшее поблизости.



На данный момент точные причины возгорания являются неизвестными. По предварительным данным, в результате инцидента никто не получил травм.

Ранее сообщалось, что на Сахалине бывший заведующий отделением психиатрической больницы предстанет перед судом. Обвиняемый поместил в стационар «особо опасного» пациента, игнорируя противопоказания, и не обеспечил усиление мер безопасности. В результате от рук «ненормального» погиб другой пациент.

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Девятилетняя девочка погибла после визита к стоматологу
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#информация
Девятилетняя девочка погибла после визита к стоматологу
NYP: девятилетняя американка умерла в машине по пути домой от стоматолога
01 апреля 2025, 05:48

Фото: iStock/Olena Miroshnichenko

В Калифорнии девятилетняя девочка умерла в машине родителей после визита к стоматологу, сообщила газета The New York Post. Ребёнок заснул по дороге домой и не проснулся.
Врачи в больнице Rady в Сан-Диего позже подтвердили смерть девочки.

Трагедия случилась 18 марта 2025 года после операции в клинике Dreamtime Dentistry в Висте, штат Калифорния. Девочке провели процедуру под общей анестезией. Некоторое время она находилась под наблюдением в палате, а затем была выписана.

Родители забрали дочь на машине, но во время поездки она потеряла сознание. Причины гибели девочки пока неизвестны. Возможно, что ее смерть никак не связана с процедурой, однако «история» ее стоматолога вызывает сомнения.

Врач Райан Уоткинс, который проводил операцию погибшей, уже попадал под расследование девять лет назад (в 2016 году) из-за случая, когда пациент едва не погиб от введённого им препарата.

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Директора мебельной фабрики задержали за изнасилование 11-летней приемной дочери
78.ru: в Ленобласти директора фабрики схватили за изнасилование 11-летней девочки
01 апреля 2025, 04:06

Фото: iStock/Diy13

В Ленинградской области задержали директора мебельного предприятия. Мужчина подозревается в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на данные правоохранительных органов.
По заявлению 38-летней жительницы деревни Мухоловка Ломоносовского района, преступление произошло в ночь на 30 марта. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Мебельщик задержан и помещен в ИВС.

Издание «News.ru» добавляет, что 11-летняя школьница была для педофила приемной дочерью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Подозреваемый, 48-летний мужчина, ранее уже был осужден на 7 лет за аналогичное преступление в 2017 году, но вышел на свободу условно-досрочно через три года из колонии в Металлострое.

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На Сахалине «особо опасный» психбольной стал причиной гибели соседа по палате

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#изнасилование
#педофилия
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На Сахалине «особо опасный» психбольной стал ​причиной гибели соседа по палате
01 апреля 2025, 03:43

Фото: Telegram СУ СК России по Сахалинской области

На Сахалине бывший заведующий отделением психиатрической больницы предстанет перед судом. По данным Следственного комитета региона, обвиняемый поместил в стационар «особо опасного» пациента, игнорируя противопоказания, и не обеспечил усиление мер безопасности. В результате от рук «ненормального» погиб другой пациент.
Как установило следствие, обвиняемый не провел необходимого освидетельствования и не изменил меры принудительного лечения. Это позволило опасному пациенту совершить преступление, приведшее к смерти соседа по палате.

Прокуратура подтвердила, что халатность сотрудника стала прямой причиной трагедии. Обвиняемый — бывший заведующий одного из отделений ГКУЗ «Сахалинская областная психиатрическая больница».

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#преступление
#пациент
#прокуратура
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#больницы
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#стационар
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В Белоруссии задержали американца-нелегала, который прятался в вагоне товарного поезда
БелТА: В Белоруссии задержали скрывшегося в пустом вагоне американца-нелегала
01 апреля 2025, 03:08

Фото: iStock/Tatsiana Drozd

Гражданин США был задержан на железнодорожной станции Молодечно в Беларуси при попытке незаконного пересечения границы. Об этом сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета (ГТК) Республики Беларусь.
27-летний американец скрывался в пустом вагоне поезда, который направлялся из Литвы сообщением Кена — Молодечно.

Таможенники обнаружили нарушителя во время проверки состава. Уточняется, что гражданин США прятался в грузовом вагоне. После задержания мужчину передали органам пограничной службы для дальнейшего расследования.

В ГТК подчеркнули, что подобные методы пересечения границы являются нарушением законодательства и пресекаются оперативно.

Ранее сообщалось, что в Москве с высотной парковки упал автомобиль. Машина вспыхнула, а внутри оставалась женщина-водитель. К сожалению, она погибла.

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#белоруссия
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«Показал настоящий повод для плача»: отец смертельно изнасиловал новорожденную дочь и грозился убить мать малышки
DM: отец из Африки смертельно изнасиловал новорожденную дочь и угрожал ее матери
01 апреля 2025, 00:55

Фото: iStock/Nelly Senko

Отец родом из Южной Африки, убивший свою новорождённую дочь после жестокого изнасилования малышки, стал угрожать на суде расправой над матерью ребенка. Он твердил, что убьет ее, если суд его не посадит. Об ужасающих деталях расследования сообщает DailyMail 31 марта 2025 года.
На суде 37-летний Хуго Феррейра признался в преступлении, которое совершил 8 июня 2023 года. Отец остался один со своим новорожденным ребёнком. Его дочка родилась лишь неделю назад, была совсем еще маленькой.

Мать ребёнка, Морин Бранд, оставила малышку с Феррейрой, чтобы купить подгузники. Вернувшись, она обнаружила дочь с тяжёлыми травмами — но не сразу, поскольку отец спрятал ребенка от жены.

Baza: в Москве задержали извращенца по подозрению в педофилии
Baza: в Москве задержали извращенца по подозрению в педофилии
«Я знал: она наверняка заметит неладное с ребенком. Я решил какое-то время ей его не показывать. Я же понимал, что у малышки видимые травмы», — сказал убийца.
Фото: iStock/Aleksej Sarifulin

Феррейра, недовольный тем, что ребёнок плакал от голода и мокрых пелёнок, а мать задержалась, в ярости избил и изнасиловал девочку, нанеся ей смертельные удары по голове. Малышку доставили в больницу, но на следующий день она умерла.

На суде насильник не отрицал, что совершил недозволительное, однако искреннего сожаления за ним замечено не было. Со слов монстра-отца, он сорвался, потому что решил показать младенцу «стоящий повод для плача».

Феррейра также признался, что действовал осознанно, несмотря на употребление метамфетамина. Приговор мужчине вынесут на следующей неделе. При этом похоже, что Феррейра верит в шанс остаться на свободе.

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#изнасилование
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