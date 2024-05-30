Школа в российском регионе обрушилась перед ЕГЭ

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В Приморском крае частично обрушилась сельская школа перед проведением ЕГЭ.
Местные жители сообщили, что в школе, построенной в 1943 году, около 18:30 по местному времени (11:30 мск) обрушились отдельно стоящие здание актового зала и пищеблока, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Несколько дней назад в этом здании прошел выпускной начальной школы, а с 3 июня там должны были питаться дети из пришкольного лагеря.
31 мая в аварийном здании, признанном таким ещё в 2010 году, должен был пройти ЕГЭ по математике. Новую школу планировали построить к концу этого года, однако на стройплощадке пока что только котлован. Несмотря на жалобы директора, здание было признано пригодным для обучения.
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Несколько дней назад в этом здании прошел выпускной начальной школы, а с 3 июня там должны были питаться дети из пришкольного лагеря.
31 мая в аварийном здании, признанном таким ещё в 2010 году, должен был пройти ЕГЭ по математике. Новую школу планировали построить к концу этого года, однако на стройплощадке пока что только котлован. Несмотря на жалобы директора, здание было признано пригодным для обучения.
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Артем Кузьмин