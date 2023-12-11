Во Владивостоке часть здания обрушилась на дорогу

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Во Владивостоке на улице Гоголя на дорогу обрушилась часть здания. На меня происшествия выехали специалисты городской администрации, пишет РИА Новости.
«Специалисты административно-территориального управления Ленинского района выехали на место для выяснения обстоятельств произошедшего. Предварительно, планируется обратиться в контролирующие органы для оценки соблюдения требований безопасности проведения работ», — цитирует агентство слова собеседника.
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