Достижения.рф

В Таиланде произошло массовое убийство на рынке

Фото: медиасток.рф

В Таиланде произошло массовое убийство. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Неизвестный с пистолетом и рюкзаком на груди ворвался на рынок «Ор Тор Кор» в Бангкоке, после чего убил пять человек и совершил самоубийство.

По данным местных СМИ, четверо погибших были охранниками рынка.

В настоящее время полиция выясняет мотивы нападавшего.

Ранее в этот день сообщалось, что неадекватный петербуржец напал на 10-летнего мальчика на детской площадке и начал душить его. В этот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0