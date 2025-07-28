В Таиланде произошло массовое убийство на рынке
В Таиланде произошло массовое убийство. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Неизвестный с пистолетом и рюкзаком на груди ворвался на рынок «Ор Тор Кор» в Бангкоке, после чего убил пять человек и совершил самоубийство.
По данным местных СМИ, четверо погибших были охранниками рынка.
В настоящее время полиция выясняет мотивы нападавшего.
Ранее в этот день сообщалось, что неадекватный петербуржец напал на 10-летнего мальчика на детской площадке и начал душить его. В этот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».
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