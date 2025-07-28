Пассажира поезда застали за мастурбацией на глазах у детей
Пассажира поезда, курсировавшего по испанскому острову Майорка, застали за мастурбацией на глазах у детей. Об сообщает местный портал Crónica Balear.
Инцидент произошел на прошлой неделе, 23 июля. Пассажирка экспресса обратила внимание на попутчика, который трогал себя в интимных местах. Когда в купе зашли две несовершеннолетние, его действия стали более активными. Женщина не растерялась: закрыла собой девочек и начала снимать происходящее на телефон. Также она попросила помощи у охраны поезда.
На конечной станции извращенца встречала полиция. Правоохранители арестовали неприличного испанца по прибытии в Пальму-де-Майорку. Девочки рассказали, что не видели его полового органа, но заметили, что он пристально на них смотрел.
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