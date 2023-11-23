Стали известны подробности гибели 16-летней девочки, пропавшей в Тюмени

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Следователи выясняют обстоятельства гибели в Тюмени 16-летней девушки, которая пропала в региональной столице больше недели назад. Смерть не носит криминальный характер. Об этом сообщает 72.RU, ссылаясь на СУ СКР РФ по Тюменской области.
По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», несовершеннолетняя 14 ноября ушла из дома и потом перестала выходить на связь. Девушку искали более недели, а 21 ноября ее обнаружили мертвой в Заречном микрорайоне города. Студентка переехала в Тюмень из Свердловской области и снимала там квартиру. Сотрудники полиции приехали туда и обнаружили тело.
«Без признаков криминальной смерти», — заявили в ведомстве.
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