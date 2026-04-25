Школьница пришла в больницу с жалобой на живот и неожиданно родила в уборной
В Индии 13-летняя девочка пожаловалась на боль в животе. Вскоре после приезда в медучреждение она родила прямо в туалете больницы, сообщает Times of India.
Инцидент произошёл в штате Уттар-Прадеш. Родители обеспокоились плохим состоянием дочки и доставили ее в местную клинику. Ребенок говорил, что чувствует острую боль в животе. Когда девочка находилась в уборной, у нее неожиданно начались роды — они прошли успешно.
Младенца поместили под наблюдение врачей и уведомили об инциденте органы опеки. Позже выяснилось, что школьница больше года состояла в близких отношениях с 19-летним молодым человеком. Ни девочка, ни её возлюбленный не захотели забирать малыша. Его отправили в приют, где младенец ждёт усыновления. Против юноши возбудили уголовное дело за изнасилование несовершеннолетней.
