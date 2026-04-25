На 86-м году жизни скончался виолончелист и педагог ГИТИСа Лев Морозовский
Скончался виолончелист, дирижер и педагог ГИТИСа Лев Морозовский. Ему было 85 лет, передает ТАСС.
Согласно материалу, как музыкальный руководитель Морозовский поставил три балета, более 20 опер и 20 оперетт, дирижировал классическими и современными оперными, балетными и симфоническими произведениями. Он был заслуженным деятелем искусств Бурятии и за свою карьеру активно выступал как концертирующий виолончелист с сольными и камерными программами.
Морозовский более 20 лет проработал в ГИТИСе, являлся музыкальным руководителем Мастерской Александра Бармака на факультете музыкального театра. В пресс-службе Российского института театрального искусства отметили, что Морозовский был высокопрофессиональным музыкантом и требовательным наставником, который до последних дней посещал спектакли и занимался со студентами.
