В массовом ДТП на Бесединском шоссе погиб как минимум один человек
На Бесединском шоссе в Москве произошла массовая авария с участием трёх легковых автомобилей, есть пострадавшие и как минимум одна жертва. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
Инцидент случился вечером в пятницу, 24 апреля. По предварительной информации, водитель одной из машин скончался на месте. Ещё несколько человек получили травмы различной степени тяжести, однако точные сведения пока отсутствуют.
Сейчас в зоне столичной аварии уже работают экстренные службы, которые устанавливают все обстоятельства ДТП. Движение в сторону МКАД временно перекрыли.
Ранее «Радио 1» передавало, что на перекрёстке в Сяськелевском сельском поселении Гатчинского района Ленинградской области пассажирский автобус столкнулся с фурой. По поступившим данным, в автобусе ехали около десяти человек.
