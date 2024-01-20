SHOT: Часть Махачкалы осталась без света из-за сгоревшей высоковольтной линии

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В Махачкале из-за замыкания проводов загорелась кровля жилого дома на улице Героев Дагестана: эвакуированы 65 человек, при этом часть домов в центре города остались без света. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Местные жители рассказали, что перед началом возгорания в небе было видно яркую синюю вспышку.
По сообщениям республиканского ГУ МЧС, сейчас площадь пожара в Махачкале увеличилась до 500 квадратных метров, огнем охвачены крыши двух пятиэтажек, но спасателям удалось локализовать его.
В Ростовской области вечером 13 января произошла серия отключений электроэнергии, из-за чего десятки тысяч человек остались без света. Без электроэнергии оказались Новочеркасск, Гуково, Батайск, Аксай, а также населенные пункты Азовского района.
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Артем Путинцев