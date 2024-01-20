SHOT: Часть Махачкалы осталась без света из-за сгоревшей высоковольтной линии

Уголовное дело возбуждено после инцидента на горнолыжном курорте в Яхроме Дмитровского городского округа. Его будут расследовать по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.