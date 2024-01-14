Тысячи жителей Ростовской области остались без света из-за аварии

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В Ростовской области вечером 13 января произошла серия отключений электроэнергии, из-за чего десятки тысяч человек остались без света, сообщил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.
«Произошла авария на линиях „Россетей“, и в различных районах города зафиксированы отключения электроснабжения», — написал в telegram-канале мэр Новочеркасска.Лысенко просит горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам, добавив, что восстановление электроснабжения запланировано в течение часа.
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