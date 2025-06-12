SHOT опубликовал кадры крушения пассажирского самолета в Индии — Видео

12 июня 2025, 12:40

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Летевший в Лондон пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner потерпел крушение в Индии, пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места. Обозреватели уточнили, что на борту были 242 человека. По сообщениям СМИ, трагедия произошла в штате Гуджарат. Судно летело рейсом AI171 из Ахмадабада.





Крушение случилось спустя секунды после взлета. Boeing 787 Dreamliner упал в жилом районе у авиагавани Ахмадабада. Известно, что в 242 человека входят 12 членов экипажа. На месте происшествия виден густой черный дым. Информацию о погибших сейчас уточняют оперативные службы. Все подробности произошедшей трагедии выясняются.







Ранее сообщалось о крушении самолета в американском штате Теннесси. Падение воздушного судна произошло 8 июня.