В Теннесси разбился пассажирский самолет с 16 людьми
В американском штате Теннесси разбился пассажирский самолет с 16-20 людьми на борту. Об этом сообщает региональный дорожный патруль в соцсети X.
«Дорожный патруль Теннесси оказывает помощь полиции Туллахомы на месте крушения самолета на Old Shelbyville Road», — передает ведомство.
Как сообщает CNN, крушение самолета случилось в 60 милях к югу от Нэшвилла. Несколько пассажиров рейса госпитолизированы по воздуху в ближайшие больницы. Остальным пассажирам оказывали помощь на месте происшествия.