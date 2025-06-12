В Индии потерпел крушение пассажирский самолет

12 июня 2025, 12:13

Самолет с пассажирами разбился в Индии

Фото: Istock/Jean-Claude Caprara

12 июня на западе Индии произошла авиакатастрофа. По предварительным данным, пассажирский самолёт разбился в жилом районе рядом с аэропортом. Об этом сообщает телеканал NDTV.