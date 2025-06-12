В Индии потерпел крушение пассажирский самолет
12 июня на западе Индии произошла авиакатастрофа. По предварительным данным, пассажирский самолёт разбился в жилом районе рядом с аэропортом. Об этом сообщает телеканал NDTV.
По данным телеканала, катастрофа произошла в индийском штате Гуджарат, недалеко от аэропорта города Ахмедабад. Сейчас над местом крушения стоит густой столб дыма. По предварительным данным телеканала News18 известно, что на борту воздушного судна находилось 242 пассажира.
Упавший самолёт принадлежал авиакомпании Air India, а рейс AI-171 направлялся в Великобританию. Трагедия произошла сразу после взлёта, а причины крушения пока неизвестны. Все подробности выясняются.
Ранее сообщалось о пропаже самолета Ан-2 в Якутии.
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