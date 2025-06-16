SHOT: молодых россиянок вербуют в эскорт-агентства под видом SMM-менеджеров

16 июня 2025, 09:28

Фото: iStock/Motortion

Молодых россиянок вербуют в эскорт-агентства под видом SMM-менеджеров. На собеседовании им внезапно озвучивают, что в обязанности будет входить подбор девушек для состоятельных мужчин. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.