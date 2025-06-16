SHOT: молодых россиянок вербуют в эскорт-агентства под видом SMM-менеджеров
Молодых россиянок вербуют в эскорт-агентства под видом SMM-менеджеров. На собеседовании им внезапно озвучивают, что в обязанности будет входить подбор девушек для состоятельных мужчин. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
19-летняя ростовчанка рассказала, что активно искала работу в интернете, смотрела вакансии на должность SMM-менеджера. Одна из организаций пригласила девушку на онлайн-собеседование, во время которого работодатель начал задавать ей нестандартные вопросы: знает ли она английский язык, есть ли проблемы с законом, кредиты, зависимости, а также готова ли она пройти полиграф.
Когда соискательница спросила, зачем это необходимо, мужчина признался, что представляет «международное эскорт-агентство». Основная задача заключалась в помощи бизнесменам с выбором девочки на вечер. Менеджеру предлагают работать за оклад 40 тысяч рублей в месяц с обслуживанием 10–20 клиентов в день и графиком 5/2.
Читайте также: