В Екатеринбурге грузовик протаранил семь машин, пострадали мать с ребенком
В Екатеринбурге водитель грузовика, летя со стороны ЕКАДа в центр города, спровоцировал массовое ДТП, снеся несколько автомобилей на своем пути. В результате происшествия пострадали новорожденный ребенок и его мать. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на слова очевидца аварии.
«Он пьяный был как есть. Изначально протаранил три машины», — сказал собеседник издания.Продолжая движение по Новосибирской улице, водитель столкнулся с автомобилями Lada Granta и Mazda CX-5. От удара Mazda вынесло на газон и перевернуло, а Lada отбросило в сторону. На улице Денисова-Уральского грузовик врезался еще в два автомобиля – Hyundai Solaris и Toyota Camry.
В общей сложности было повреждено семь машин. Все участники аварии, кроме пассажиров Toyota Camry, отказались от госпитализации.
У новорожденного ребенка диагностирован перелом руки, а у его матери – травма челюсти. Их экстренно доставили в городскую больницу №9 на ближайшем попутном транспорте.