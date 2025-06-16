В Екатеринбурге грузовик протаранил семь машин, пострадали мать с ребенком

16 июня 2025, 06:19

Фото: iStock/GummyBone

В Екатеринбурге водитель грузовика, летя со стороны ЕКАДа в центр города, спровоцировал массовое ДТП, снеся несколько автомобилей на своем пути. В результате происшествия пострадали новорожденный ребенок и его мать. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на слова очевидца аварии.







«Он пьяный был как есть. Изначально протаранил три машины», — сказал собеседник издания.