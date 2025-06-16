Times of Israel: три человека погибли и 67 пострадали после ударов Ирана по Израилю

16 июня 2025, 06:44

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате ракетных ударов Ирана по центральной части Израиля погибли по меньшей мере три человека. Еще 67 граждан получили ранения различной степени тяжести, передает Times of Israel со ссылкой на медицинские источники.