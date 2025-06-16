Times of Israel: три человека погибли и 67 пострадали после ударов Ирана по Израилю
В результате ракетных ударов Ирана по центральной части Израиля погибли по меньшей мере три человека. Еще 67 граждан получили ранения различной степени тяжести, передает Times of Israel со ссылкой на медицинские источники.
Telegram-канала SHOT уточняет, что среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, включая 10-летнего ребенка. Спасательные службы осуществили эвакуацию приблизительно 50 человек после атаки.
Эти события происходят на фоне эскалации конфликта: 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Нация львов».
Израильские власти заявили, что эта атака на иранские ядерные объекты, военные базы и места дислокации армейского персонала является ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана.
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