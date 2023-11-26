SHOT: Момент попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Туле попал на видеозапись

Момент взрыва беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) и попадания его обломков в жилую многоэтажку в Туле попал на камеры видеонаблюдения. Об этом написал Telegram-канал SHOT.

На видеозаписи слышен звук взрыва, после чего осколки падают вниз, а у припаркованных автомобилей срабатывает сигнализация. В общей сложности пострадало минимум три квартиры, в одной из которых был легко ранен осколком мужчина.











