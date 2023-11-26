Украинский дрон врезался в тульскую многоэтажку, пострадал один человек

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Дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) впервые с начала спецоперации врезался в жилую многоэтажку в Туле. По данным Telegram-канала Mash, он залетел в квартиру на 12 этаже одного из домов на улице Хворостухина.
В ходе инцидента пострадал один человек, получивший травму стопы. Также о помощи попросили дети, жившие этажом ниже — у них испуг. На месте работают экстренные службы, сейчас всех жителей многоэтажки эвакуируют из здания.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб.
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«В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле», — cообщал ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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Артем Путинцев