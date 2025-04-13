SHOT: Мощный взрыв вызвал пожар в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev
Жителей Оренбурга разбудил мощный взрыв, после которого в районе Сакмарской ТЭЦ начался масштабный пожар. Об этом пишет SHOT, предоставляя кадры происшествия.
Информацию о пожаре подтвердили местные жители, сообщившие о мощном хлопке в 5:10 утра. Появился столб чёрного дыма, в части города пожаловались на отключение электричества.
Предварительной причиной инцидента названо замыкание на трансформаторной подстанции, расположенной на улице Терешковой. На месте работают экстренные службы, пытающиеся локализовать возгорание.
Официальные данные о пострадавших и масштабах ущерба пока не опубликованы.
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Предварительной причиной инцидента названо замыкание на трансформаторной подстанции, расположенной на улице Терешковой. На месте работают экстренные службы, пытающиеся локализовать возгорание.
Официальные данные о пострадавших и масштабах ущерба пока не опубликованы.
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Мария Моисеева