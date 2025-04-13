«Разделят как Польшу»: Симоньян предсказала судьбу Украины в конце конфликта

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)
Главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ заявила, что территории Украины могут быть разделены по аналогии с историческим разделом Польши.
По её словам, Россия намерена вернуть «свои русские земли», где проживают люди, связанные с русской культурой, языком и историей.
Симоньян подчеркнула, что присоединение коснётся только регионов, «где нам рады», а между ними и остальными территориями будет создана буферная зона. Последняя, по её мнению, предотвратит конфликты между теми, кто поддерживает Россию, и противниками идей и политики РФ.
Читайте также:
Мошенники стали взламывать «Госуслуги» под видом записи на диспансеризацию
«Я созависимая, плачу от бессилия»: Кудрявцева эмоционально выговорилась о проблемах от алкоголизма мужа
Выяснили причину резкого снижения цен на часть товаров в России
«Украину не ждет никакая судьба. Судьба ждет территории, которые раньше были Украиной. Как мне кажется. Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша. Нам же чужого не надо, как это всегда было. Мы заберем свое, свои русские территории», — сказала она.
«Оно ему все надо? Не надо»: Симоньян отметила наплевательское отношение Трампа к Украине
Симоньян подчеркнула, что присоединение коснётся только регионов, «где нам рады», а между ними и остальными территориями будет создана буферная зона. Последняя, по её мнению, предотвратит конфликты между теми, кто поддерживает Россию, и противниками идей и политики РФ.
«Посерединке будет буферная зона, чтобы те, кто нам не рады, не могли устраивать пакости тем, кто нам рады. А то, что за буферной зоной, да найдется кому поделить между собой. Так или иначе», — указала Симоньян.12 апреля издание The Times сообщало, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог также сказал, что Украина может быть разделена по модели послевоенного Берлина в рамках мирного урегулирования. Келлог после возмутился и сказал, что говорил в ином ключе, однако не все верят в это опровержение.
Читайте также:
Мошенники стали взламывать «Госуслуги» под видом записи на диспансеризацию
«Я созависимая, плачу от бессилия»: Кудрявцева эмоционально выговорилась о проблемах от алкоголизма мужа
Выяснили причину резкого снижения цен на часть товаров в России
Мария Моисеева