«Идеальный выходной»: Любовь Успенская призналась, что любит ходить в лес и орать изо всех сил

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)
Певица Любовь Успенская поделилась, что ее идеальный выходной включает прогулки в лесу, где она громко кричит и поет. Такой необычный способ помогает ей освободиться от накопившихся эмоций, рассказала звезда журналистам «Комсомольской Правды» на премии «Шансон года — 2025» в Москве.
На сцене Live Арены Успенская блистала как лауреат, но в беседе с прессой она была откровенна и проста. По ее словам лес — это место, где можно выпустить все, что сидит внутри, не боясь чужих ушей. Она даже призналась, что запланировала такую «вылазку» на ближайшее время.
Не обошлось и без разговоров о дочери Татьяне. Любовь с гордостью отметила, что девушка увлечена танцами и добивается успехов.
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«Мой идеальный выходной? Я люблю в лес ходить, петь громко, там меня никто не слышит. Прямо орать. И, в общем, испускать из себя все то, что во мне засело глубоко, и мне нужно это выдать. Вот я выхожу в лес, кричу, ору. Вот я завтра собираюсь это сделать», — поделилась певица.
Любовь Успенская с дочкой Татьяной (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)
Не обошлось и без разговоров о дочери Татьяне. Любовь с гордостью отметила, что девушка увлечена танцами и добивается успехов.
«Вы знаете, она такая способная, куда ни станет, у нее все получается. Я думаю, что она скоро споет, будет петь. И одновременно будет танцевать на шесте», — тепло отметила она.
Дочка Успенской Татьяна занимается (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)
Также выяснилось, что Татьяна зовет маму присоединиться к ее тренировкам, но Успенская пока не готова. Она с улыбкой назвала себя «не такой сумасшедшей», чтобы осваивать танцы. Любовь ценит энергию дочери, но отдает предпочтение иным вещам.
«Никогда не перестаю восхищаться человеческими возможностями. (...) Я пережила большое горе, но и большие радости, потому что она (Татьяна) настолько трудолюбива и умеет посвящать свое время хорошим делам», — писала ранее в блоге Успенская, благодаря дочку за ее стремления и то, что она является поводом для гордости своей мамы.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева