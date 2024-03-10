SHOT: На газопроводе в ХМАО произошёл пожар

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Сильный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как рассказали местные жители, возгорание произошло несколько часов назад на территории Бобровского производственного управления магистральных газопроводов. При этом огненные сполохи от пожара и столб дыма были видны сразу за несколько километров от места происшествия. В данный момент причины возникновения пожара и информация о пострадавших уточняется, однако на место выдвинулись сотрудники МЧС и медики.
«Пострадавших нет, там безлюдный участок. Специалисты туда выехали», — сообщили специалисты МЧС.
Ранее на этом же самом газопроводе рядом с посёлком Лыхма уже происходило серьёзное ЧП: в мае 2023 года был взрыв, при этом два человека погибли и ещё трое пострадали.
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«Пострадавших нет, там безлюдный участок. Специалисты туда выехали», — сообщили специалисты МЧС.
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Артем Путинцев