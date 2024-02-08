В Пермском крае после взрыва на газопроводе загорелся поезд и частный дом

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После взрыва на газопроводе в Пермском крае загорелись цистерны грузового поезда. Огонь также перешел на жилой дом. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot. По данным издания, крупный пожар начался около поселка Куеда.
В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС. Причины возгорания пока неизвестны. По предварительным данным, есть один пострадавший человек.
Ранее сообщалось, что ревнивый житель Татарстана облил жену бензином и пытался поджечь. 65-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения внезапно приревновал свою 62-летнюю супругу. Тогда он облил её бензином и поджёг спичку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак