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В Пермском крае после взрыва на газопроводе загорелся поезд и частный дом

Грузовой поезд и частный дом вспыхнули после взрыва на газопроводе под Пермью
08 февраля 2024, 20:45
Фото: istock / dzika_mrowka

Фото: istock / dzika_mrowka

После взрыва на газопроводе в Пермском крае загорелись цистерны грузового поезда. Огонь также перешел на жилой дом. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot. По данным издания, крупный пожар начался около поселка Куеда.


В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС. Причины возгорания пока неизвестны. По предварительным данным, есть один пострадавший человек.

Ранее сообщалось, что ревнивый житель Татарстана облил жену бензином и пытался поджечь. 65-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения внезапно приревновал свою 62-летнюю супругу. Тогда он облил её бензином и поджёг спичку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Стало известно о шести пострадавших при взрыве на газопроводе в Приморье
При пожаре на газопроводе в Пермском крае пострадали шесть человек
08 февраля 2024, 21:36

Фото: istock / Leonid Ikan

После крупного пожара в пермском посёлке Куеда пострадали шесть человек, в том числе две детей. Все они госпитализированы. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что двоих пострадавших перевели в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию также подтверждает МЧС Прикамья. Возгорание достигло площади 180 квадратных метров.

Сообщается, что уже дотла сгорело три дома. В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС. Чтобы ликвидировать пожар, привлекли пожарный поезд, который включает в себя цистерны с водой и пенообразователь.

По уточнённой информации, ЧП не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов.

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#мчс
#пожар
#чп
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«Оливье со стафилококком»: Уголовное дело о массовом отравлении выпускников дошло до суда
Бизнесмен предстанет перед судом по делу об отравлении 112 выпускников школ
08 февраля 2024, 21:08

Фото: istock / Zolnierek

В Санкт-Петербурге бизнесмен Вадим Лакшин предстанет перед судом за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает Телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции.
По информации следствия, с 24 по 25 июня 2023 года 112 человек отравилось после праздничного обеда в честь выпускных в гимназиях и школах. Выпускники съели оливье с золотистым стафилококком, цезарем, галантином и лососем с кишечной палочкой. После этого было возбуждено уголовное дело.

Как считает следствие, руководитель пищевого предприятия не контролировал должным образом деятельность подчиненных, а также не принял меры по устранению нарушений санитарных норм, допустив к работе сотрудников, которые являются носителями возбудителя кишечной инфекции, вирусной этиологии и других заболеваний.

До этого стало известно, что обвиняемый в убийстве трех женщин в Подмосковье оказался бывшим полицейским. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бизнесмен
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Обвиняемый в убийстве трех женщин в Подмосковье оказался бывшим полицейским
Мужчина, обвиняемый в убийстве трех пенсионерок в Подмосковье, служил в полиции
08 февраля 2024, 20:16

Фото: istock / blinow61

Подозреваемый в тройном убийстве в Подмосковье является бывшим сотрудником Госавтоинспекции. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Тела трех застреленных пенсионеров обнаружили 7 февраля в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. По информации прокуратуры Мособласти, в доме был беспорядок. Преступники также машину пенсионерки и вынесли из дома документы и драгоценности на 3,5 миллиона рублей. Угнанная машина была найдена вчера в 37 километрах от места преступления.

По данным Тверского суда Москвы, подозреваемый Михаил Борзых скрылся от следствия. МВД России внесло его сведения в розыскную базу. Мужчина объявлен в федеральный и международный розыск.

Ранее сообщалось, что ревнивый житель Татарстана облил жену бензином и пытался поджечь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#убийство
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Тело тульского депутата обнаружили в машине на обочине дороги
Депутата Тульской облдумы Грязева нашли мертвым в автомобиле на обочине
08 февраля 2024, 20:04

Фото: istock / Dzurag

В Тульской области на обочине дороги около деревни Стукалово обнаружили тело депутата местной облдумы Михаила Грязева. Об этом информирует региональное следственное управление СК России в социальной сети «ВКонтакте».

По информации СК, погибший находился в автомобиле, следов насилия на нем не нашли. Грязев скончался в возрасте 62 лет.

«Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщили в ведомстве.
Михаил Грязев с 2006 по 2021 год занимал пост ректора Тульского государственного университета, позже был депутатом Тульской областной Думы, руководителем региональной приемной «Единой России».

Ранее стало известно, что из жизни ушел основатель и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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«Неудачливая воровка»: Россиянка украла 800 лотерейных билетов, но не выиграла ничего
Продавщица из Торжка украла 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла
08 февраля 2024, 18:05

Фото: iStock/PeopleImages

Продавщица из города Торжок украла 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла и попала под уголовное дело, об этом сообщили в полиции Тверской области.
«В Торжке продавец-консультант похитила лотерейные билеты на сумму 165 тысяч рублей», — сообщили правоохранители.

Пропажу вскрыла служба безопасности компании во время проведения инвентаризации. Выяснилось, что 19-летняя продавщица так впечатлилась мужчиной, который прямо при ней вытянул выигрышный билет, что решила испытать удачу самостоятельно.

Однако, деньги девушка решила не тратить и забрала с работы билеты просто так. В течении нескольких дней она продолжала забирать с работы билеты, пока их количество не достигло восьмисот. При этом, ни один из краденых билетов не принёс девушки прибыль.

К тому же, воровство было замечено, а информацию о продавщице передали в правоохранительные органы. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

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#кража
#лотерея
#уголовное дело
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Прокурор запросил до 8 лет колонии для Суханова, Романовского и Бигаева
Прокурор запросил 8 лет колонии директору «Осторожно, Media» Суханову
08 февраля 2024, 17:28

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Прокурор потребовал до восьми лет колонии для фигурантов дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Напомним, коммерческого директора «Осторожно, Media» Кирилла Суханова и автора Telegram-канала «Тушите Свет» Ариана Романовского задержали в конце октября 2022 года. Второй автор «Тушите Свет» Тамерлан Бигаев был задержан в начале ноября того же года.

Журналисты обвиняются по уголовной статье «Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере». По версии следствия, они вымогали 11 миллионов рублей у Чемезова, чтобы удалить из канала «Тушите Свет» посты, порочащие его достоинство.

Прокурор попросил приговорить Суханова к восьми годам колонии строго режима, а Романовского и Бигаева — к 7,5.

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#суд
#прокуратура
#журналисты
#вымогательство
#ростех
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«Слово пацана» в реальности»: В Казани подрались участники двух группировок
В Казани «Новотатарские» и «Вторые Горки» устроили массовую драку со стрельбой
08 февраля 2024, 16:38

Фото: iStock/globalmoments

В массовой драке в Казани схлестнулись участники двух преступных группировок, об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, участники казанских преступных группировок «Новотатарские» и «Вторые Горки» устроили массовую драку со стрельбой. Предположительно, члены «Вторых Горок» не вернули «Новотатарским» некую сумму денег, которую попросил обналичить пока ещё неизвестный заказчик.

Отмечается, что в драке участвовали несколько десятков человек. Они вылетели прямо на проезжую часть, заблокировав движение автомобилей.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личности и разыскивают участников потасовки.

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#казань
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«Огненная страсть»: Ревнивый житель Татарстана облил жену бензином и пытался поджечь
СК: Россиянин пытался поджечь жену из ревности, она сбежала через окно
08 февраля 2024, 16:07

Фото: iStock/PamWalker68

В Татарстане возбудили уголовное дело на мужчину, который из ревности пытался поджечь жену, об этом сообщает Следственный комитет по региону на своём официальном сайте.
По информации ведомства, покушение произошло вечером 3 февраля в Бугульминском районе.

65-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, когда в нём, внезапно, взыграла ревность к 62-летней супруге. Тогда он облил её бензином и поджёг спичку.

«Однако, при виде горящей спички женщина выпрыгнула в окно и убежала к соседям, которые обратились в экстренные службы», — рассказали в СК.

На пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

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#следственный комитет
#татарстан
#убийство
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СК РФ проверяет инцидент с собаками, загнавшими ребёнка на козырёк подъезда
08 февраля 2024, 15:55

Фото: iStock/Zolnierek

Следственный комитет выясняет подробности дела с собаками, загнавшими ребёнка на козырёк подъезда в городе Городце Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях распространилась фотография, на которой ребёнок забрался на козырёк подъезда, а внизу его караулила стая собак. Предполагается, что мальчик забрался как можно выше, чтобы спастись от бездомных псов. Он просидел там до тех пор, пока его не снял кто-то из взрослых.

В сообщении СК РФ отмечается, что началась процессуальная проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. В ходе исследования ситуации будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления.

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#следственный комитет
#проверка
#происшествие
#собака
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