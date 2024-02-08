Стало известно о шести пострадавших при взрыве на газопроводе в Приморье

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После крупного пожара в пермском посёлке Куеда пострадали шесть человек, в том числе две детей. Все они госпитализированы. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что двоих пострадавших перевели в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС.
Информацию также подтверждает МЧС Прикамья. Возгорание достигло площади 180 квадратных метров.
Сообщается, что уже дотла сгорело три дома. В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС. Чтобы ликвидировать пожар, привлекли пожарный поезд, который включает в себя цистерны с водой и пенообразователь.
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Алина Юрчак