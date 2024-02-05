SHOT: Обломки пропавшего в Карелии вертолёта Ми-8 обнаружили в Онежском озере

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Пропавший с радаров вертолёт МИ-8 МЧС России рухнул на поверхность Онежского озера и ушëл под лëд, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, все три члена экипажа погибли.
Согласно информации SHOT, примерно в 20 км от карельского села Деревянное спасатели нашли часть фюзеляжа воздушного судна и большую промоину. Вероятнее всего, вертолëт при крушении пробил лëд и пошëл на дно. Именно поэтому в воде перестал работать его аварийный маяк, что существенно затруднило поиски. Утром работы на месте катастрофы продолжат водолазы, глубина в этом месте может достигать 50 метров.
Создан оперативный штаб и комиссия по расследованию происшествия. Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата «Фалькон».
Ранее стало известно, что Ми-8 летел в Вытегру на соревнования в рамках международной конференции «Русский лëд — 2024». Экипаж вертолëта доставил на мероприятие спасателей из Санкт-Петербурга. После этого воздушный борт ушëл на дозаправку в Петрозаводск, а дальше пропал с радаров. При этом прогноз погоды был неблагоприятный — низкая облачность и слабая видимость, однако полёт был разрешён.
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Создан оперативный штаб и комиссия по расследованию происшествия. Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата «Фалькон».
«Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России экипаж неоднократно привлекался к поиску и спасению людей в лесных массивах и водной акватории, тушению природных и техногенных пожаров», — сообщили в МЧС России (цитата из газеты «Известия»).Момент поиска пропавшего борта попал на видео, которое распространила газета «Известия». Пресс-служба МЧС Карелии сообщала, что в поисковой операции задействовано порядка 50 человек.
Ранее стало известно, что Ми-8 летел в Вытегру на соревнования в рамках международной конференции «Русский лëд — 2024». Экипаж вертолëта доставил на мероприятие спасателей из Санкт-Петербурга. После этого воздушный борт ушëл на дозаправку в Петрозаводск, а дальше пропал с радаров. При этом прогноз погоды был неблагоприятный — низкая облачность и слабая видимость, однако полёт был разрешён.
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Артем Путинцев